11 bimbi nati in 24 ore a Massa, nuovo record in ospedale

Undici bambini nati in 24 ore in ospedale a Massa (Massa Carrara), dall'1 della notte del 31 luglio all'1 della notte scorsa. Sono otto femmine e tre maschi uno dopo l'altro nel reparto di Ginecologia e ostetricia dove i sanitari si sono alternati in un 'tour de force' per assistere le partorienti. Il primo vagito è stato alle 1.09 di lunedì 31 luglio, l'undicesimo neonato è venutoi alla luce alle 1:21 di oggi (martedì 1 agosto). Dieci bimbi sono nati all'ospedale Apuane, uno invece all'Ospedale del Cuore, dove madre e bebè sono stati affidati alle cure dei neonatologi e cardiologi della Fondazione Toscana 'Gabriele Monasterio' e dove i ginecologi e le ostetriche dell'ospedale Apuane sono parte integrante del gruppo multispecialistico 'Pregnancy Heart Team'.

Un vero record di questi tempi, sottolinea la Asl Toscana Nord Ovest, dove ovunque, in Italia, la riduzione delle nascite è un dato di fatto, ma anche la conferma che l'ospedale 'Apuane' di Massa viene scelto da numerose famiglie.

"Sono state 24 ore di intenso lavoro - dice Roberto Marrai, direttore della struttura di Ostetricia e ginecologia di Massa - durante le quali sono state impegnate tutte le sale parto disponibili. Alcuni parti sono stati veloci, altri hanno richiesto più tempo e maggior impegno ma la felicità dei genitori e la gioia di aver accompagnato alla nascita tanti piccoli è una soddisfazione che fa sempre parte del nostro lavoro e ci gratifica. Siamo molto orgogliosi e soddisfatti perché abbiamo garantito l'assistenza a tante mamme in un breve lasso di tempo. Significa che il nostro reparto riesce a garantire standard di assistenza elevati e sicurezza". Vengono ricordati altri due record dell'ospedale Apuane di Massa: la notte tra il 26 e il 27 ottobre 2019 nacquero sette bambini (5 femmine e due maschi) in poche ore; tra il 2 e il 3 ottobre 2022 nacquero 21 bambini nel giro di 36 ore. Inoltre dall'1 gennaio all'1 agosto 2023 a Massa sono stati effettuati 674 parti, 45 in più rispetto allo stesso periodo del 2022, un trend in crescita.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA