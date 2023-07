Esplosione di adrenalina per Lil Nas X al Lucca Summer Festival

Energia allo stato puro. La prima e unica data italiana di Lil Nas X, ieri, 20 luglio, sul palco del Lucca Summer Festival, è stata un'esplosione di adrenalina che ha travolto i fan, pochi ma buoni.

Il concerto ha visto 2.500 spettatori in piazza Napoleone, molti dei quali stranieri e soprattutto americani, quasi tutti giovani. Una presenza significativa che da una parte spiega e conferma il seguito che il rapper ha raccolto in poco tempo nel suo Paese, dall'altra evidenzia una difficoltà nel replicare questo successo in Italia. Forse il contesto non era ancora pronto ad accogliere la sua musica, ma non si può certo dire che sia mancato l'entusiasmo, anzi il concerto si è presto trasformato in una festa intima, permettendo così ai presenti di godersi appieno il loro beniamino e divertirsi con lui e il suo instancabile corpo di ballo, tra audaci scenografie e spudorate coreografie. Un vero e proprio spettacolo.

Per oltre un'ora Montero Lamar Hill (questo il suo nome all'anagrafe) ha cantato e ballato, portando a Lucca quella ventata di libertà sessuale e ribellione che lo hanno fatto diventare, subito dopo il coming out, un'icona non solo della comunità Lgbt, ma di chiunque non voglia sentirsi chiuso da stereotipi ed etichette. Non sono mancati, quindi, abiti provocanti, pantaloni attillati, sensuali twerking e baci, seppur timidi questa volta, con i ballerini rigorosamente a torso nudo. Tutti strumenti con cui riesce a sgretolare quel machismo esasperato che è tipico del rap e a celebrare la libera espressione del singolo, senza paura. In sella a un gigantesco cavallo, ovviamente finto, ha intonato Old Town Road, il suo primo singolo inciso con Billy Ray Cyrus, che gli ha fatto conquistare per intere settimane il primo posto della classifica Billboard Hot 100, battendo ogni record. E poi ancora Montero (call me by your name) dal testo sessualmente esplicito e provocatorio, diventato un inno queer; Scoop, That's what I want e Industry baby. Per il giovane talento americano, figlio dei social, simbolo delle nuove generazioni, vincitore di due Grammy e tre Mtv video music awards, applausi scrocianti e indumenti intimi lanciati sul palco.



