Scrittori e giallisti a 'Lungomare da leggere' da 22 a 25 giugno

(ANSA) - MARINA DI MASSA (MASSA CARRARA), 06 GIU - È pronto il programma di Lungomare da leggere, festival dedicato alla letteratura e alla narrazione in programma dal 22 al 25 giugno a Marina di Massa, tra Villa Cuturi, il Pontile e piazza Pellerano. Gli incontri saranno dedicati al tema del "mare".

Direttore artistico è Marco Vichi, scrittore e giallista italiano autore di racconti, testi teatrali e romanzi, tra cui quelli della fortunata serie del commissario Bordelli.

All'evento parteciperanno Giancarlo De Cataldo, Leonardo Gori, Carlo Lucarelli, Diego De Silva, Alberta Riccardi e Luca Scarlini. La serata centrale di sabato 24 giugno vedrà un incontro particolare: lo stesso Vichi e Sandra Petrignani interpreteranno una intervista immaginaria alla scrittrice Alba de Céspedes, protagonista della letteratura, della poesia e dell'Italia del Novecento. La stessa serata proseguirà con uno spazio musicale anch'esso dedicato al mare: un concerto omaggio alla canzone d'autore italiana e sudamericana con Armando Corsi, storico chitarrista di Ivano Fossati (che vanta collaborazioni con numerosi artisti come Paco De Lucia, Anna Oxa, Bruno Lauzi), accompagnato da Gioacchino Costa.

Altre sezioni del festival prevedono intrattenimento dei più piccoli, con i lettori volontari di "Nati per Leggere", "Nati per la Musica" e quelli della Biblioteca Civica Giampaoli di Massa. E ancora laboratori artistici a cura del Museo Diocesano e dell'artista Enrica Pizzicori che si svolgeranno alle 18 in piazza Pellerano. Letture ad alta voce sono previste sul pontile (ore 19) con pagine di letteratura italiana e anglo-americana.

'Lungomare da leggere' è promosso dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Carrara ed è realizzato col patrocinio del Comune di Massa, della Provincia di Massa Carrara e della Regione Toscana, e con la compartecipazione della Camera di Commercio Toscana Nord Ovest. (ANSA).