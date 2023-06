La Voce del Buio, nuovo romanzo di Gigi Paoli

(ANSA) - FIRENZE, 06 GIU - GIGI PAOLI, LA VOCE DEL BUIO (GIUNTI, PP.336, 16.90 EURO) Nuovo romanzo per Gigi Paoli, scrittore e giornalista toscano: è La Voce del Buio, edito da Giunti, che unisce tratti del thriller, dell'horror, del paranormal romance e del noir.

Ambientato in una provincia di montagna, in Trentino, racconta di anziani che scompaiono, ogni due anni, da una casa di riposo.

A far luce sul caso viene chiamato il professor Piero Montecchi, docente universitario di neuroscienze forensi e membro del Cicap, l'ente che controlla le affermazioni sul paranormale. Tra foreste silenziose, presenze inquietanti e un antico fatto di sangue che ha sconvolto per sempre il piccolo paese di montagna teatro della sua azione, il professore dovrà sciogliere i nodi di una vicenda che sembra trascendere i limiti della razionalità.

Dopo il giornalista Carlo Alberto Marchi, protagonista dei primi cinque libri di Paoli, "creare un nuovo personaggio - spiega l'autore - non era facile. Quando mi è stato proposto da Giunti, però, mi è subito venuto in mente l'affascinante tema delle neuroscienze, materia molto attuale e complessa che studia, anche, le capacità del cervello, strumento che usiamo strutturalmente poco e conosciamo ancora meno. A questo ho accoppiato l'argomento del paranormale, delle pseudoscienze, che sono alla base del lavoro del Cicap, il Comitato italiano per la confutazione delle affermazioni sul paranormale e sulle pseudoscienze, che appunto è seguito e curato anche da neuroscienziati. Ho studiato molto ed è nato così il professor Piero Montecchi". (ANSA).