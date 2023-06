Carrara studi aperti, città del marmo si svela

(ANSA) - FIRENZE, 06 GIU - Da Michelangelo a Quayola, passando per Donatello, per il Duomo di Pisa, per Canova e molti altri, la storia della scultura e dell'arte mondiali sono segnate dal marmo di Carrara (Massa Carrara): da qui viene una della materie prime più pregiate al mondo, da cui sono nate alcune delle opere d'arte che hanno accompagnato la storia dell'uomo, regalando bellezza dall'epoca romana a oggi. Ora, 'per raccontare 2000 anni di arte, artigianato, bellezza e creatività", la città si svela con 'Carrara studi aperti', in programma il 10 e l'11 maggio.

Si tratta di una immersione nei luoghi d'arte caratteristici del tessuto urbano di Carrara - da poco eletta Città creativa Unesco e dove oltre il 30% della popolazione è costituita da artisti provenienti da tutto il mondo - ed eccezionalmente aperti al pubblico: coinvolti 50 atelier, laboratori e spazi espositivi, 100 artiste e artisti oltre a 20 eventi collaterali e 10 percorsi a disposizione .

Carrara studi aperti nasce nel 2013 per dare voce agli artisti presenti a Carrara, una comunità di che già 11 anni fa contava più di 200 studi e più di 400 fra scultori, pittori, artigiani, designer, fotografi, ceramisti, mosaicisti e creativi di fama nazionale e internazionale. L'iniziativa è promossa da Aps Oltre e Carrara Città creativa Unesco. Alle visite si accede tramite prenotazione. (ANSA).