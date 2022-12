Viareggio, gara lavori Stadio dei Pini e arrivano fondi Pnrr

(ANSA) - VIAREGGIO (LUCCA), 27 DIC - Il sindaco di Viareggio, Giorgio Del Ghingaro annuncia su Fb che è stata pubblicata la gara per l'affidamento dei lavori allo stadio dei Pini di Viareggio (Lucca) per un importo complessivo di quasi 10milioni di euro compresi oneri per la sicurezza, spese tecniche e di progettazione. "Un ampio progetto di riqualificazione che dopo un iter complicato è stato approvato dalla giunta in via definitiva nell'ottobre scorso - scrive Del Ghingaro - e ha visto il Ministero dell'Interno riconoscere in favore del Comune di Viareggio un contributo di oltre 3 milioni e 800mila euro di fondi Pnrr. Un lavoro atteso per un investimento importante. Un altro tassello che si aggiunge al nostro disegno per la Viareggio del futuro che già oggi sta, mano a mano, prendendo forma".

Lo stadio è chiuso dal 30 giugno 2018 per motivi di sicurezza su decisione della Commissione di Vigilanza e l'ultima partita disputata c'è stata il 29 aprile 2018 con il derby di serie D tra Viareggio e Seravezza Pozzi. L'auspicio della città è l'impianto sportivo torni a disposizione prima possibile per ospitare partite di calcio, fra queste la Viareggio Cup (il Torneo mondiale giovanile con le squadre Primavera del gotha del calcio internazionale), ovviamente le gare interne del Viareggio calcio e altre manifestazioni sportive fra cui il blasonato Meeting internazionale di atletica leggera. (ANSA).