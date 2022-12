Xilografi italiani del primo '900 in mostra a Firenze

(ANSA) - FIRENZE, 20 DIC - Dal 15 al 23 dicembre e dal 10 al 20 gennaio la Gonnelli Casa d'aste di Firenze ospita la mostra 'Xilografi italiani del primo '900'. L'esposizione, si spiega, "intende ripercorrere le vicende intorno al revival primo-novecentesco per la xilografia, una pratica artigianale che poteva apparire obsoleta proprio in anni in cui i mezzi riproduttivi fotomeccanici stavano invadendo ogni campo, ma che in realtà, applicata soprattutto all'ornamento librario, intendeva contrastare il cattivo gusto dell'editoria corrente, industrializzata e contaminata dalla falsa idolatria modernista, in nome dell'amore elitario per il libro come oggetto d'arte, ricollegandolo ai fasti e all'eleganza dei primordi della stampa".

La mostra ospita una selezione di xilografie dei più grandi incisori del tempo, tra cui Adolfo De Carolis. Oltre a singoli fogli rari e firmati, sono presentati riviste, cartelle e volumi illustrati, da Il Martirio di Lorenzo Viani, capolavoro dell'Espressionismo nostrano, al mitico numero de 'L'Eroica' del 1915 dedicato alla secessione degli xilografi. Di Viani è in mostra anche il numero monografico della rivista 'Xilografia' a lui interamente dedicato, il libro Ubriachi e cimeli quali tre matrici xilografiche originali de Il vicinato (da Il Martirio), di Attilio Balena e de Le vedove. Esposti anche numerosi fogli di Francesco Nonni che documentano il suo passaggio dal calligrafismo Liberty al sintetismo Déco pervaso di languido erotismo e delicata eleganza: ne sono esempi il San Sebastiano dove la figura androgina del santo pare un ricordo della rappresentazione dannunziana con Ida Rubinstein protagonista e le xilografie a più colori di gusto giapponista come Riccioli, Danza e L'Olmatello. Tra i volumi illustrati figura anche Sibilla di Aristide Sartorio, capolavoro di libro d'artista di gusto dannunziano realizzato con incisioni su zinco in rilievo per ottenere gli stessi effetti della xilografia ed edito da 'L'Eroica' nel 1922. (ANSA).