Maltempo: Toscana, codice giallo per ghiaccio sull'Appennino

(ANSA) - FIRENZE, 11 DIC - La Sala operativa della protezione civile della Regione Toscana ha emesso una nuova allerta meteo con codice giallo per rischio neve e ghiaccio nella giornata di oggi e per il rischio ghiaccio in zone appenniniche fino alle 24 di lunedì 12 dicembre, che di fatto proroga l'allerta ancora attivo in queste ore.

Domenica ci sono possibilità di deboli nevicate sui settori appenninici orientali con quota in calo fino a 700-800 metri, localmente a 500 metri (come in Alto Mugello). Allerta sia domenica che lunedì, quando sono previste durante la notte temperature inferiori a zero sulle zone appenniniche con possibile formazione di ghiaccio. Pioggia, temporali, isolati rovesci o brevi temporali nel pomeriggio di oggi sono previsti sulle zone interne orientali. E' raccomandata la necessaria prudenza alla guida nelle zone interessate da neve e formazione di ghiaccio. (ANSA).