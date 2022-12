In Toscana codice giallo per pioggia e temporali

(ANSA) - FIRENZE, 02 DIC - Un codice giallo per pioggia e temporali è stato emesso in Toscana dalla Sala operativa della protezione civile regionale.

Una perturbazione interesserà, infatti la regione a partire dalla serata di oggi, venerdì 2 dicembre e per il fine settimana. A partire dalla mezzanotte di oggi e fino alla mezzanotte di sabato 3 dicembre sono previste precipitazioni diffuse, inizialmente sulla costa meridionale e l'Arcipelago e poi estese al resto della regione. Le precipitazioni risulteranno più insistenti e intense sulle isole e lungo la costa centro meridionale dove potranno verificarsi occasionali temporali anche forti, con possibili colpi di vento e grandinate. Su costa e regioni settentrionali le precipitazioni risulteranno generalmente più deboli o moderate. I venti forti di Scirocco saranno particolarmente sostenuti nell'Arcipelago e lungo la costa centro-meridionale e il mare sarà mosso o molto mosso. Il codice giallo sarà valido dalla mezzanotte di oggi e fino alla mezzanotte di domani, sabato 3 dicembre, per temporali forti e rischio idrogeologico e idraulico del reticolo minore.

(ANSA).