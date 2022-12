Elisa, al via il tour dei sold out nei teatri

(ANSA) - ROMA, 01 DIC - Parte il 1 dicembre dal teatro Rossetti di Trieste il nuovo tour di Elisa 'An Intimate Night' che da oltre un mese ha già registrato il sold out in ogni tappa. Nuovi arrangiamenti creati ad hoc da Dardust segneranno una scaletta pensata per l'atmosfera natalizia, in cui Elisa si immergerà nell'intimità dei teatri con una formazione d'eccezione che vivrà delle suggestioni di pianoforte, chitarra e quintetto d'archi. Dardust sarà anche con lei sul palco al pianoforte, mentre alle chitarre ci sarà Andrea Rigonat e agli archi Caterina Coco (primo violino), Alessio Cavalazzi (violino), Matteo Lipari (viola), Valentina Sgarbossa (violoncello) e Simone Giorgini (contrabbasso). Il tour si arricchirà anche di una data speciale, il 10 dicembre a Milano, con una serata dedicata all'ambiente, tema che resta centrale per l'artista.

Il concerto avrà tante sorprese, ma soprattutto una finalità sociale legata alla raccolta fondi per 'Music for the Planet', progetto di Music Innovation Hub, Aworld e Legambiente, fortemente sostenuto da Elisa. Obiettivo del fondo è mettere a dimora alberi in diverse aree italiane allo scopo di contrastare la crisi climatica e dare nuovo respiro alle aree urbane più inquinate contribuendo al progetto europeo 'Life Terra', che ha come obiettivo per il 2025 la messa a dimora di 500 milioni di nuovi alberi in Europa (di cui 9 in Italia) e curarli per i 3 anni successivi.

Questo il calendario del tour, prodotto e organizzato da Friends and Partners e Double Trouble Club: 1 dicembre Trieste - Teatro Rossetti; 2 dicembre Trieste - Teatro Rossetti; 5 dicembre Bologna - Europauditorium; 6 dicembre Bologna - Europauditorium; 8 dicembre Milano - Teatro degli Arcimboldi; 9 dicembre Milano - Teatro degli Arcimboldi; 10 dicembre Milano - Teatro degli Arcimboldi; 16 dicembre Torino - Auditorium G.

Agnelli Del Lingotto; 17 dicembre Torino - Auditorium G. Agnelli Del Lingotto; 21 dicembre Firenze - Teatro Verdi; 22 dicembre Firenze - Teatro Verdi; 28 dicembre Roma - Auditorium Parco Della Musica; 29 dicembre Roma - Auditorium Parco Della Musica; 3 gennaio Catania - Teatro Metropolitan. (ANSA).