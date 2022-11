Scontro tra auto e moto nel Pistoiese, muore 22enne

(ANSA) - PISTOIA, 28 NOV - Muore un giovane motociclista in un incidente stradale nel Pistoiese.

La vittima di uno scontro fra un'auto e la moto è un 22enne.

L'incidente è avvenuto stamani sulla strada Fiorentina, all'altezza di Olmi, tra i comuni di Pistoia e Quarrata. Sul posto l'automedica e l'ambulanza della Croce Rossa. Nel frattempo è stato allertato anche l'elisoccorso che poi però è dovuto tornare indietro. I sanitari che hanno soccorso il giovane centauro, infatti, non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Sul posto per i rilievi la polizia municipale e i carabinieri. (ANSA).