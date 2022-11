Serie A: Empoli-Cremonese 2-0

(ANSA) - EMPOLI, 11 NOV - Due vittorie consecutive al 'Castellani' per l'Empoli che nell'arco di neanche una settimana guadagna sei punti pesantissimi. Dopo il Sassuolo battuta anche la Cremonese 2-0 grazie a due gol nella ripresa di Cambiaghi e Parisi.

Un successo, quello contro la squadra di Alvini, pesantissimo per la classifica in zona retrocessione: l'Empoli infatti sale a +10 proprio sui grigiorossi, al momento terzultimi. I toscani vanno così alla sosta mondiale con una situazione di classifica ideale per quelli che sono gli obiettivi stagionali.

Cremonese che ha dimostrato grande carattere, solo almeno tre grandi parate di Vicario - nuovamente convocato dal ct della nazionale Mancini - hanno salvato il risultato per i padroni di casa. I ragazzi di Alvini tornano a perdere dopo tre pareggi consecutivi, l'ottavo ko del suo campionato e chiude il 2022 senza aver mai vinto in Serie A. (ANSA).