Al via demolizioni edifici pericolanti su isola di Giannutri

(ANSA) - ISOLA DI GIANNUTRI (GROSSETO), 10 NOV - All'isola di Giannutri (Grosseto) l'ente Parco dell'Arcipelago Toscano ha dato il via alle demolizioni degli edifici pericolanti, per la riqualificazione di una delle aree più degradate dell'isola. La zona interessata dagli interventi, spiega il Parco, si trova al centro dell'isola, vicino alla piazzola per l'elisoccorso e ci sono da decenni ormai ruderi fatiscenti e pericolanti. L'area, che è di competenza del Comune del Giglio, è stata concessa dal municipio al Parco Nazionale sulla base di una convenzione finalizzata a realizzare un centro servizi.

La zona verrà infatti liberata dai ruderi, risanata e successivamente sarà oggetto di interventi che prevedono la realizzazione di alloggi, foresterie ed uffici con la costruzione di alcuni piccoli edifici in 'bioedilizia'. Il progetto realizzato e finanziato dall'Ente Parco ha un costo complessivo di circa 1,1 milioni di euro. La fase delle demolizioni costituisce il primo lotto funzionale. L'intervento segue quello già realizzato nella zona attigua con l'installazione dei bagni pubblici, realizzati sempre dal Parco.

Il progetto sarà completato con fondi del Parco Nazionale utilizzando anche gli introiti derivanti dal ticket di ingresso all'isola, benché la somma complessiva impegnata per l'intero progetto supera quanto incassato negli anni dall'Ente Parco con i ticket medesimi. (ANSA).