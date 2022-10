Meteorologo Luca Mercalli diventa un fumetto a Lucca Comics

(ANSA) - LUCCA, 29 OTT - A Lucca Comics diventa un fumetto pure il meteorologo Luca Mercalli per raccontare "come cambia il clima, sfatare le teorie negazioniste e lanciare un grido di allarme rispetto all'emergenza in atto dando indicazioni concrete rispetto a ciò che possiamo fare per invertire la rotta". Il laboratorio Tatai Lab ha presentato, in anteprima nazionale, alla rassegna lucchese, il fumetto "Il mio clima - Istruzioni per l'uso" che uscirà il 15 novembre su Amazon e sullo store online di Tatai Lab, e che vedrà la versione cartoon di Mercalli dialogare con la giovane Gaia cui illustra le sue teorie sul clima. Il progetto ha riunito il meteorologo, climatologo e divulgatore scientifico Luca Mercalli con lo sceneggiatore Francesco Vacca, il disegnatore Davide Riboni e le coloriste Laura D'Addazio e Katia Ranalli, guidati dalla direzione artistica di Emanuele Tenderini. "Duplice l'obiettivo - spiegano i promotori del progetto -, da una parte accendere i riflettori sul riscaldamento globale, nell'autunno più caldo degli ultimi 250 anni, come ha denunciato Mercalli, e, in generale, sull'effetto a cui si va incontro quando non si interviene sulle produzioni e sullo stile di vita; dall'altra usare lo strumento del fumetto per arrivare a quante più persone possibili, unendo anche generazioni diverse". (ANSA).