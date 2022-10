Esplode bancomat postale a Lucca, rubati 90.000 euro

(ANSA) - LUCCA, 15 OTT - Con una miscela di gas ignoti hanno fatto saltare nella notte lo sportello automatico dell'ufficio postale di Nave, località sulla via Sarzanese a Lucca. Il boato dell'esplosione ha svegliato gli abitanti dei palazzi intorno alle 4. I malviventi hanno divelto una porta sul retro della sede, poi sono fuggiti a bordo di un'auto di grossa cilindrata con un bottino che secondo una prima stima si aggirerebbe sui 90mila euro. Sul posto sono intervenuti polizia e carabinieri.

Pattuglie si sono messe subito sulle tracce della banda che è fuggita in direzione di Viareggio. Al momento le ricerche non hanno però avuto esito positivo. (ANSA).