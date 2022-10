Dengue: un caso a Pietrasanta, disposta disinfestazione

(ANSA) - PIETRASANTA (LUCCA), 12 OTT - A seguito di un caso di febbre Dengue segnalato sul territorio di Pietrasanta (Lucca) dall'Asl Toscana nord ovest, il sindaco Alberto Stefano Giovannetti ha disposto la disinfestazione, sulla base delle indicazioni impartite dal ministero della Salute. Lo comunica il Comune.

L'intervento, spiega una nota, sarà effettuato dalle 4 del 13 ottobre, in un raggio di 100 metri dalla zona del caso manifesto. I cittadini interessati saranno contattati in queste ore tramite l'alert system comunale. Con la disinfestazione saranno ricercati ed eliminati, su suolo pubblico e in proprietà private, gli eventuali focolai larvali peri-domestici, con ispezioni porta a porta delle abitazioni. "Ringraziamo gli abitanti per la collaborazione - sottolinea il sindaco - e raccomandiamo loro di seguire le indicazioni che verranno impartite dal personale incaricato, al quale dovrà essere consentito l'accesso a giardini, cortili e terrazze private. Il trattamento ha una funzione preventiva: la febbre Dengue, infatti, si trasmette attraverso la puntura delle zanzare e visto che il virus circola nel sangue di una persona infetta per alcuni giorni, in questo periodo l'insetto può esserne vettore".

