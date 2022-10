Scontro tra tre auto, una giovane muore ad Arezzo

(ANSA) - AREZZO, 08 OTT - Una giovane è morta e altre sette persone sono rimaste ferite in un incidente stradale avvenuto nella tarda serata di ieri, verso le 23.30, lungo la regionale 71, all'altezza di Vitiano nel comune di Arezzo. La vittima è una 22enne di Castiglion Fiorentino: secondo una prima ricostruzione della polizia municipale che ha effettuato i rilievi, viaggiava come passeggera nell'auto che si è scontrata con le altre due che provenivano in direzione oppposta.

Sul posto con i sanitari arrivati anche i vigili del fuoco.

Per la 22enne non c'è stato nulla da fare, gli altri sette feriti sono stati trasportati in ospedale: il più grave è un 23enne, ricoverato in codice rosso all'ospedale di Siena. Gli altri, età compresa tra i 22 e i 37 anni, tutti uomini tranne due donne, sono stati trasportati in codice giallo nell'ospedale della Fratta e in quello di Arezzo. I conducenti delle tre auto sono stati sottoposti tutti al controllo alcolemico. La strada è rimasta chiusa per ore con deviazione del traffico. (ANSA).