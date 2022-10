Stefano Ricci, i 50 anni del brand con sfilata a Luxor

(ANSA) - FIRENZE, 07 OTT - Per la prima volta il tempio di Hatshepsut a Luxor diventa la passerella per una sfilata di moda. L'occasione è più che speciale per Stefano Ricci, che ha fortemente voluto questo evento per celebrare il 50/o anniversario del brand che porta il suo nome, nato nel 1972 come manifattura di cravatte e ora specializzato nel lifestyle del lusso maschile, con oltre 70 boutique in tutto il mondo. "Per una notte il tempio di Hatshepsut sarà la straordinaria passerella sulla quale sfileranno le mie creazioni. - racconta Stefano Ricci -. Aver ricevuto dalle istituzioni egiziane questa autorizzazione è per me un privilegio e un orgoglio. Ma sento anche un grande senso di responsabilità, rispetto e attenzione verso questi luoghi unici".

Per realizzare l'evento, si spiega, sono state concesse delle straordinarie autorizzazioni dal governo egiziano, e in particolare da Ahmed Eissa Abou Hussein, ministro del turismo e delle antichità, e da Mostafa Waziri, segretario generale del Consiglio supremo delle antichità. Lo show è in programma la sera del 9 ottobre: di fronte a 400 ospiti internazionali sfileranno 45 modelli. (ANSA).