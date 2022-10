In Toscana segnalati danni da siccità per oltre 260 milioni euro

(ANSA) - FIRENZE, 04 OTT - Ammontano a oltre 260milioni di euro le segnalazioni raccolte dalla Regione Toscana in seguito alle perdite provocate dalla siccità di questa estate. La giunta regionale, su proposta della vicepresidente Stefania Saccardi, ha provveduto a richiedere al Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali (Mipaaf) la declaratoria di eccezionale avversità e le conseguenti risorse del Fondo di solidarietà che il Ministero ha attivato per fronteggiare gli ingenti danni subiti dal comparto agricolo.

Grazie alle risorse del Fondo si possono adottare misure straordinarie di intervento (come specificato nell'art. 5 del decreto legislativo 102/2004) anche per le aziende che non abbiano sottoscritto polizze per l'evento climatico del tutto eccezionale e che abbiano subito almeno il 30 per cento del danno della produzione lorda vendibile.

"La richiesta della declaratoria al ministero - sottolinea la vicepresidente Saccardi - è un passaggio doveroso per poter assicurare alle imprese che non hanno sottoscritto polizze assicurative per le proprie produzioni, un ristoro da parte del Fondo di solidarietà nazionale che verrà ripartito tra le diverse regioni. Nel periodo compreso tra il giugno e l'agosto di quest'anno, su tutto il territorio della Toscana si sono verificate temperature elevate oltre le medie stagionali associate ad assoluta mancanza di precipitazioni, tali da provocare enormi perdite su molte produzioni vegetali e che hanno influito negativamente anche nella produzione zootecnica, in particolare nel settore dell'apicoltura". (ANSA).