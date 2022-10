Rifiuti: Alia,via piano digitalizzazione,limitazioni servizi

(ANSA) - FIRENZE, 03 OTT - Entra nel vivo il piano di trasformazione digitale di Alia servizi ambientali spa: dal 4 al 13 ottobre, spiega l'azienda, al via le operazioni di migrazione dei sistemi e messa a regime dei nuovi canali. Di conseguenza, "in questa fase di intervento, per circa due settimane - precisa Alia scusandosi per il disagio arrecato -, alcuni canali di contatto con l'utenza potranno essere utilizzati in maniera parziale, ridotta oppure subire degli stop".

In particolare, dal 4 all'8 ottobre, sarà disattivato il call center "per richieste relative alle posizioni Tari" mentre gli sportelli Tari saranno "aperti soltanto nelle sedi aziendali di Firenze, Pistoia, Prato ed Empoli (in orario 08.30 - 13.00).

Sarà possibile, in questa fase, presentare le pratiche soltanto in formato cartaceo per i 58 comuni". Dal 10 al 13 ottobre saranno operativi i call center per "segnalazioni, richiesta ritiro ingombranti a domicilio, oltre che per la richiesta informazioni sulla propria posizione Tari; non sarà possibile effettuare iscrizioni/subentri/cessazioni" mentre "infopoint e gli sportelli Tari" saranno "aperti soltanto al mattino e solo nelle sedi aziendali di Firenze, Pistoia, Prato ed Empoli, con orario 8.30-13". Il 14 ottobre, per l'intera giornata, sarà indisponibile il call center, chiusi tutti gli sportelli Tari e gli infopoint. Rimarranno regolarmente attivi il Form Web del sito Alia e Digitari. Da sabato 15 ottobre attivazione dei nuovi sistemi, al netto di eventuali criticità, e ritorno alla completa operatività tutti i canali di contatto per l'utenza".

Per informazioni: https://www.aliaserviziambientali.it/avviso-agli-utenti-al-via-piano-digitalizzazione-limitazioni-ai-canali-contatto-dal-4-al-14-ottobre/