Madre e figlio trovati morti in casa, cane li ha vegliati

(ANSA) - GROSSETO, 03 OTT - Indagini dei carabinieri e della procura di Grosseto sono in corso dopo il ritrovamento dei cadaveri di una donna di 97 anni e del figlio di 70 anni nella loro casa di Bagno di Gavorrano (Grosseto) oggi. Secondo quanto emerge al momento, non ci sarebbero segni di violenza sui corpi, né gli investigatori avrebbero trovato tracce di effrazione a porte e finestre. L'abitazione è nel paese. Da circa un paio di giorni i vicini sentivano abbaiare il cane, un esemplare di piccola taglia, dall'interno della casa. Quindi è stato deciso oggi di attivarsi con le autorità per mandare qualcuno a controllare cosa stesse succedendo. Il figlio era noto come commerciante ambulante. Madre e figlio erano originari di Firenze, ma da qualche anno avevano deciso di vivere a Bagno di Gavorrano, in un appartamento situato nella zona degli impianti sportivi. (ANSA).