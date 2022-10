Auto fuori strada abbatte palo luce e prende fuoco

(ANSA) - PRATO, 02 OTT - Un'auto è finita fuori strada abbattendo un palo della luce e un quadro elettrico e prendendo poi fuoco la notte scorsa a Prato. Feriti i due giovani occupanti, non in modo grave da quanto emerso: sono stati portati in codice verde in ospedale. L'incidente è avvenuto poco dopo le 3 alla rotonda sul viale Salvador Allende in corrispondenza del viale Leonardo da Vinci: sul posto intervenuti i vigili del fuoco che hanno prontamente spento le fiamme. Sul posto anche due ambulanze, due pattuglie della polizia municipale e il personale tecnico incaricato di mettere in sicurezza gli impianti. (ANSA).