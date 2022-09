Ornella Vanoni, debutta a Firenze nuova tournée

(ANSA) - FIRENZE, 30 SET - Una tournée, di teatro in teatro, tra musica e parole. Debutterà giovedì 10 novembre al Tuscany Hall di Firenze il nuovo spettacolo di Ornella Vanoni, 'Le donne e la musica'. Un ritorno atteso per l'artista milanese, che sceglie di raccontarsi, accompagnata da un quintetto di sole donne: sul palco con Ornella Vanoni ci saranno Sade Mangiaracina al pianoforte (che cura anche gli arrangiamenti), Eleonora Strino alla chitarra, Federica Michisanti al contrabbasso, Laura Klain alla batteria e Leila Shirvani al violoncello.

"Mi ha aiutato Paolo Fresu - racconta Vanoni -, un uomo e un musicista fantastico del quale sono innamorata da sempre, che credo di aver scoperto prima ancora che il mondo della musica si accorgesse di lui. Io volevo Chet Baker; avevo fatto un disco in America con i più grandi avendo potuto collaborare con George Benson, Herbie Hancock, Bill Evans. Mi mancava Chet. Quando ho sentito la tromba di Paolo, mi ha preso il cuore. Queste musiciste sono davvero eccezionali e il fatto che siano donne è un valore aggiunto. Sarà bellissimo essere sul palco insieme".

Vanoni torna in teatro, dove ha affrontato la timidezza, frequentando la scuola del Piccolo con il grande Strehler.

"Ho studiato a Parigi, Londra e quando sono arrivata a Milano - ricorda -, ero timidissima e non sapevo dove andare; ho scelto la scuola del Piccolo per superare il mio imbarazzo. Io ero una cosa da inventare e Strehler mi ha inventata come donna e come attrice: ero come un Pinocchio. Il rapporto col pubblico è una cosa meravigliosa, una passione che io ho ancora e della quale non posso fare a meno. Ho superato la mia timidezza, per questa grande passione. In questa nuova tournée, mi racconterò dialogando con il pubblico e questo è Teatro".

Dopo Firenze, Ornella Vanoni sarà in scena a Bologna, Torino, Genova, Padova, Roma, Brescia e Milano. (ANSA).