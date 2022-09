In Toscana codice giallo per vento e temporali

(ANSA) - FIRENZE, 23 SET - In Toscana tempo in peggioramento a partire dal pomeriggio di domani, sabato 24 settembre e fino alle 14 di domenica, con piogge, temporali e vento. Per questo la Sala operativa della Protezione civile regionale ha emesso un codice giallo per vento e temporali valido per l'intera regione, a partire dalle 12 di sabato 24 fino alle 14 di domenica 25 settembre. Dalla fine della mattinata di domani, sabato 24, le precipitazioni, inizialmente concentrate sulle zone nord occidentali, si estenderanno nel pomeriggio alle rimanenti zone della regione, in particolare alle zone centrali e alla costa centro meridionale. In serata le piogge saranno a carattere prevalente di temporale, anche molto intenso, con occasionali grandinate e colpi di vento. La Soup precisa inoltre che, data l'incertezza spazio-temporale dei fenomeni previsti, non si esclude un aggiornamento della situazione con l'emissione del prossimo bollettino di domani 24 settembre. (ANSA).