Maltrattamenti ad anziana, arrestata badante

(ANSA) - FUCECCHIO (FIRENZE), 16 SET - Una donna di 66 anni, di nazionalità georgiana, è stata arrestata dai carabinieri all'aeroporto di Malpensa (Varese), al suo rientro in Italia, in esecuzione di una misura di custodia cautelare con l'accusa di aver maltrattato per mesi una donna di 91 anni di cui era la badante. I fatti contestati, per i quali la 66enne è stata accusata anche di lesioni aggravate, sarebbero accaduti nell'ultimo anno a Fucecchio, dove vive la 91enne, prima che l'indagata, da 14 anni in Italia, venisse licenziata dalla famiglia e rientrasse in Georgia per alcune settimane.

Secondo le ricostruzioni dei militari, avvalorate anche da riprese effettuate con telecamere nascoste, la badante sarebbe stata solita ricorrere a maltrattamenti e vessazioni nei confronti della persona accudita, arrivando persino in un'occasione a causarle la frattura della tibia. Con i familiari dell'anziana, la donna si sarebbe giustificata parlando di incidenti domestici. I parenti si sarebbero però insospettiti chiedendo l'intervento delle forze dell'ordine. La procura di Firenze ha aperto un'inchiesta mentre le indagini sono state condotte dai carabinieri del nucleo investigativo di Firenze e della stazione di Fucecchio. La badante arrestata, rientrata in Italia la sera del 14 settembre, adesso si trova in carcere a Milano. (ANSA).