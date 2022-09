Deposito 100 chili di droga in garage, un arresto nel Pisano

(ANSA) - SANTA CROCE SULL'ARNO (PISA), 12 SET - Scoperto dalla guardia di finanza un deposito di oltre 100 chili di sostanze stupefacenti dentro un garage di Santa Croce sull'Arno (Pisa). La droga - 77 chili di hashish , 25 chili di marijuana e sette grammi di cocaina - è stata tutta sequestrata e l'albanese titolare della rimessa è stato arrestato e condotto in carcere. I finanzieri hanno fato la scoperta durante attività di prevenzione antidroga nei luoghi di ritrovo giovanili. Nel controllo di un piccolo parco pubblico di Santa Croce sull'Arno, un cane antidroga, Delphy, ha manifestato attenzione per il portone di un box auto di un condominio. E' stato individuato il proprietario del garage - peraltro, riferisce la Gdf, gravato da specifici precedenti di polizia per spaccio di droga - ed è stata effettuata in sua presenza l'ispezione del suo garage. I quantitativi ingenti e la differente tipologia di droga sequestrato lasciano ipotizzare agli investigatori che l'arrestato possa rappresentare uno dei principali collettori di droga nel Comprensorio del Cuoio. Gli accertamenti proseguono.

