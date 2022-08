Albero cade su tir a causa del maltempo, un ferito a Pistoia

(ANSA) - PISTOIA, 18 AGO - Un altro ferito per il maltempo si registra a Pistoia, in viale Adua, dove l'autista di un tir 34enne è stato soccorso dopo che un albero è caduto sul suo mezzo. L'uomo è rimasto intrappolato all'interno della cabina di guida. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno liberato il 34enne affidandolo al 118 che lo ha traportato in codice giallo agli ospedali riuniti di Pistoia. Sempre nel Pistoiese, alberi sono caduti su una palazzina.

L'ondata di maltempo ha causato danni anche a Calenzano, nel Fiorentino, dove si registrano alberi e rami caduti in varie zone del territorio, e danneggiamenti alle coperture di alcuni capannoni nella zona del Colle e di via Giusti. Al momento, segnala il Comune, sono state risolte le principali criticità sulla viabilità. I sottopassi non sono stati allagati ed erano stati controllati nei giorni scorsi. Il parco del Neto resterà chiuso anche domani per l'allerta meteo. (ANSA).