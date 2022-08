'Girifalco' a Massa Marittima, è 125/o Palio dei balestrieri

(ANSA) - MASSA MARITTIMA (GROSSETO), 13 AGO - Domenica 14 agosto, alle 21.30, a Massa Marittima (Grosseto), in piazza Garibaldi, si rinnova il tradizionale e affascinante spettacolo del Balestro del Girifalco, disputato in notturna, e quest'anno dedicato al centenario della morte del poeta Renato Fucini.

Per le vie del centro si muoverà il corteo storico, composto da oltre 150 figuranti in abiti medievali, che raggiungerà la piazza Garibaldi, dove le evoluzioni degli sbandieratori precederanno la gara vera e propria in cui si misureranno 24 balestrieri, otto per ogni Terziere che si chiamano Cittanuova, Cittavecchia, Borgo. Il balestriere vincitore, la cui freccia si sarà conficcata più vicina al centro del cosiddetto corniolo, il bersaglio, riceverà in premio una simbolica freccia d'oro, mentre al suo Terziere verrà assegnato il Palio che per questa edizione è stato dipinto dal pittore Fabio Calvetti. Il Palio del '125/o Balestro del Girifalco' è stato presentato oggi con la consueta cerimonia ufficiale in Palazzo dell'Abbondanza.

