Due morti in mare a Lido di Camaiore

(ANSA) - LIDO DI CAMAIORE (LUCCA), 11 AGO - Due uomini morti nelle acque antistanti i bagni Paradiso e Abetone a Lido di Camaiore (Lucca) nel tardo pomeriggio. Sono deceduti in acqua entrambi quasi nello stesso orario e a breve distanza l'uno dall'altro. Hanno età apparente di 55-60 anni. Uno dei due era in mare più lontano dalla riva, l'altro più vicino alla battigia. Quando i bagnini li hanno visti sono intervenuti ma purtroppo non c'era nulla da fare. Sul posto due automediche e due ambulanze più il personale della capitaneria per i rilievi.

In corso identificazioni e ricostruzioni dell'accaduto. I due non erano clienti degli stabilimenti e accanto c'è spiaggia libera. (ANSA).