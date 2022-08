Torna Artigianato e Palazzo con opera ragazzi San Patrignano

(ANSA) - FIRENZE, 10 AGO - Alcune cooperative artigiane a valenza sociale, che aiutano persone in difficoltà a reinserirsi nella collettività, saranno ospitate e valorizzate nel corso della mostra 'Artigianato e Palazzo', in programma al Giardino Corsini di Firenze dal 16 al 18 settembre. Alla loggia di Palazzo Corsini, si spiega in una nota, sarà visibile l'installazione 'l'Abbraccio' pensata dall'architetto Cosimo Bonciani per coinvolgere i ragazzi della falegnameria del Design lab San Patrignano, la comunità di recupero dalle dipendenze in provincia di Rimini.

L'opera è un intreccio ligneo che avvolge il porticato in un abbraccio ideale in cui confluiscono storie ed esperienze unite dall'amore per l'artigianato e dove le colonne di pietra serena stanno a rappresentare i membri più anziani del gruppo, pronti a sostenere i nuovi compagni d'avventura. I Laboratori San Patrignano Design lab, si spiega, contano circa 200 giovani in percorso di recupero e il modello organizzativo delle attività si ispira al design strategico per il sociale, incentrato sulla valorizzazione della creatività individuale. "Il lavoro manuale ha una funzione sociale perché connette le persone alla società - spiegano gli organizzatori di Artigianato a Palazzo, Sabina Corsini e Neri Torrigiani - integra individui con trascorsi diversi e, in questo senso, può contribuire alla rinascita di chi ne è stato emarginato. Ben si prestano dunque le botteghe, luoghi da sempre basati sulla socialità e punto di riferimento per un territorio dove si può riscoprire la propria identità, a creare opportunità di occupazione per persone isolate e con difficoltà, grazie alla diversa natura delle tante attività".

(ANSA).