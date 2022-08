Scontro tra caravan e moto, un morto nell'Aretino

(ANSA) - FIRENZE, 06 AGO - Un uomo di 61 anni, residente ad Arezzo, è morto dopo che con la sua moto si è scontrato con un caravan lungo la strada regionale 71, nel comune di Chiusi della Verna (Arezzo), finendo poi in una scarpata sottostante.

L'incidente è avvenuto intorno alle 14:50. Accertamenti in corso da parte dei carabinieri per chiarire la dinamica dello scontro.

Inutili i soccorsi prestati al motociclista, illesi gli occupanti del caravan. Sono stati attivati subito i soccorsi del 118, i vigili del fuoco e allertati i carabinieri. (ANSA).