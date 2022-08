Incendio sterpaglie ad Altopascio, chiusa e riaperta A11

(ANSA) - FIRENZE, 05 AGO - Un incendio di sterpaglie scoppiato vicino al casello di Altopascio (Lucca) dell'A11 nel tardo pomeriggio ha costretto alla chiusura temporanea dell'autostrada, tra Chiesina Uzzanese e Altopascio, in entrambe le direzioni a causa del fumo che aveva invaso le carreggiate .

l'A11 è stato poi riaperta dopo le 19.

"Sul luogo dell'evento - si spiega da Aspi -, si transita su una sola corsia in entrambe le carreggiate e si registrano 8 km di coda in direzione Pisa, mentre nella carreggiata opposta i km di coda sono 4. Per i viaggiatori diretti verso Firenze, si consiglia di uscire ad Altopascio e percorrendo la viabilità ordinaria raggiungere Chiesina, dove è possibile rientrare in autostrada A11 Firenze - Pisa. Percorso inverso per gli utenti diretti a Pisa". (ANSA).