Cane cade in dirupo, salvato da vigili del fuoco

(ANSA) - LUCCA, 31 LUG - Un cane caduto in un dirupo di dieci metri e' stato salvato dai vigili del fuoco del comando di Lucca, distaccamento di Castelnuovo, che sono sono intervenuti alle ore 13:50 presso il lago di Vagli per soccorrere l'animale.

La squadra dei pompieri ha allestito la manovra Saf con tecniche (Speleo, alpino e fluviale) e ha recuperato il cane il quale non ha riportato ferite ed è stato riconsegnato alla sua proprietaria. (ANSA).