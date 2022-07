Stragi naziste:a Stazzema mostre e eventi per commemorazione

(ANSA) - STAZZEMA, 30 LUG - Un denso calendario di iniziative quest'anno a Sant'Anna di Stazzema (Lucca) per celebrare il 78/o anniversario della strage del 12 agosto 1944: mostre, eventi, musica e teatro accompagneranno il ricordo delle vittime e la riflessione sui temi ed i valori legati al Parco nazionale della pace. Il 7 e 8 agosto saranno dedicati al Festival teatrale 'Quassù su questa terra che racconta' a cura di Elisabetta Salvatori e Luca Barsottelli, da un'idea dell'Associazione martiri di Sant'Anna. 'Segnale d'allarme. La mia battaglia' è invece il titolo dello spettacolo virtuale di Elio Germano previsto nel pomeriggio del 12 agosto alla Fabbrica dei diritti.

Attraverso i visori, gli spettatori si immergeranno un una pièce teatrale che parla di manipolazione, democrazia e assolutismo.

Elio Germano si collegherà in diretta con il pubblico.

Proseguirà fino al 15 agosto presso la Fabbrica dei diritti la mostra di Carlo Carli 'Da Sant'Anna a Bucha. L'umanità attraversa le intemperie'. Il 12 agosto, proprio nel giorno del 78/o anniversario della strage, Sant'Anna di Stazzema entrerà nella rete dei Comuni toscani teatro di stragi ed eccidi nazifascisti. Il protocollo sarà sottoscritto proprio in quell'occasione dal sindaco di Stazzema Maurizio Verona e la sindaca di Marzabotto, Valentina Cuppi. Ed ancora la Festa patrono di Sant'Anna il 31 luglio, la quinta edizione di 'D'ogni vostra voce' il 6 agosto e, il 7, una camminata escursionistica da Valdicastello fino alla piazza della chiesa di Sant'Anna, dove saranno offerte 200 rose e dei fazzoletti da portare al Sacrario in omaggio alle vittime. (ANSA).