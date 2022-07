Festival Virtuoso e Belcanto, musica contagiosa a Lucca

(ANSA) - LUCCA, 30 LUG - Masterclass con docenti illustri che hanno richiamato 180 giovani strumentisti da 41 paesi, concorsi, concerti di ensemble di professori e studenti. Musica 'contagiosa' a Lucca con il Virtuoso e Belcanto, il Festival che ogni anno trasforma per due settimane la città in palestra e trampolino di lancio per i nuovi talenti della classica. La settima edizione della immersione totale nel repertorio cameristico si conclude domenica 31 luglio con il concerto dei vincitori. Si sono aggiudicati il premio per il violino il venezuelano Beniamino Gatuz e il polacco Adam Suska; per il pianoforte la romena Alexa Stier e la giapponese Sayaka Okazaki; per il violoncello la croata Lucija Pejkovic. Avranno la possibilità di esibirsi alla Philharmonie di Berlino, con l' Orchestra Regionale della Toscana, la Nuova Orchestra Scarlatti di Napoli e la Filarmonica di Firenze.

''Virtuoso e Belcanto è un appuntamento che nasce da musicisti per i musicisti - spiega Riccardo Cecchetti, ideatore e direttore artistico - , in primo luogo per i giovani creando reti nazionali e internazionali per aiutarli a costruire le loro carriere''. Nel 2023 tornerà la lirica.

''La nostra peculiarità - sottolinea Cecchetti - è che tutto il festival si incentra sui corsi di perfezionamento, pensati per fare in modo che un giovane possa scegliere uno o più insegnanti di uno strumento. Un modo anche per creare la programmazione del festival, inserendo uno o due studenti negli ensemble di musica da camera formati dai docenti''. Proprio l' alto livello dei 24 maestri, tra i quali Bruno Giuranna, Alain Meunier, Boris Berman, Adrian Brendel, Alissa Margulis, Péter Nagy, garantisce le possibilità reale di un futuro per le nuove leve della musica grazie alla segnalazione dei musicisti particolarmente meritevoli. Tra i momenti clou l' atteso ritorno del grande pianista Alfred Brendel nella veste di poeta in un applauditissimo concerto nei giorni scorsi e protagonista di lezioni apprezzatissime per quattro ensemble selezionate.

(ANSA).