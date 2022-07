Frecce tricolori a Marina di Massa, in migliaia a spettacolo

(ANSA) - MARINA DI MASSA (MASSA CARRARA), 24 LUG - Dopo 18 anni sono tornate a sfrecciare nel cielo di Marina di Massa (Massa Carrara) le Frecce Tricolori: una festa per decine di migliaia di cittadini, turisti e soprattutto bagnanti che hanno potuto assistere allo spettacolo seduti in spiaggia, con lo sguardo rivolto all'insù, tra meraviglia e stupore. Un Air show, tra le note dell'inno nazionale e le arie più famose della lirica, che ha visto l'esibizione della pattuglia acrobatica nazionale 15mo storno Sar, appena tornata da Air Tatoo di Gloucestershire, il più grande spettacolo aereo del mondo, dopo due anni di stop per la pandemia.

Per l'occasione sono stati istituiti divieti e restrizioni, che però non hanno impedito alla folla di concentrarsi nelle strade di Marina di Massa e ammirare per più di un'ora lo spettacolo, tra vari stand e con la possibilità di provare anche il simulatore dell'Aeronautica militare. Le Frecce tricolori si sono esibite nel cielo tra piazza Bad Kissingen e il litorale.

