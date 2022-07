Mostre: oltre 135 mila visitatori per Donatello a Firenze

(ANSA) - FIRENZE, 22 LUG - Ha superato i 135 mila visitatori la mostra 'Donatello, il Rinascimento' in corso a Firenze. E' quanto reso noto dalla Fondazione Palazzo Strozzi spiegando che l'esposizione si conferma "come l' evento culturale italiano di maggior successo a livello nazionale e internazionale del 2022".

Tra i visitatori degli ultimi giorni, si spiega, anche "la star di Hollywood Leonardo Di Caprio che trovandosi a Firenze con la famiglia ha fatto tappa a Palazzo Strozzi per visitare questa eccezionale esposizione. A guidare lui e la sua famiglia alla scoperta della mostra è stato il direttore della Fondazione Palazzo Strozzi Arturo Galansino al quale l'attore ha rivolto molte domande incuriosito e affascinato dalla storia delle opere esposte e del museo. Tra le opere che lo hanno particolarmente colpito la monumentale statua dorata del San Ludovico, il David di marmo, il Banchetto di Erode, il Miracolo della Mula e la grande testa di cavallo". La visita si è svolta durante l'orario d'apertura del museo.

Ancora per una settimana sarà possibile visitare l'esposizione a Palazzo Strozzi e al Museo Nazionale del Bargello. (ANSA).