Rogo Versilia: Regione, oltre mille evacuati

(ANSA) - MASSAROSA (LUCCA), 21 LUG - Sono oltre 1.000 gli evacuati a causa del rogo scoppiato in Versilia lunedì scorso e che dalle colline di Massarosa si è poi esteso al vicino territorio che ricade nel comune di Camaiore e poi anche a frazioni del comune di Lucca. Il dato, raddoppiato rispetto a ieri, è fornito dalla Protezione civile regionale della Toscana.

Di questi evacuati circa 500 nel territorio di Massarosa, altri 370 nel comune di Camaiore e 200 in quello di Lucca. Al momento la superficie bruciata, secondo il dato diffuso dalla Regione, è di 868 ettari.

Al lavoro stamani per fronteggiare le fiamme, spiega sempre la Regione, presenti circa 80 operatori dell'antincendio boschivo regionale, 105 vigili del fuoco, 3 elicotteri della flotta regionale e 3 Canadair "che stanno mettendo in atto la strategia di contenimento per cercare di stabilizzare" il rogo nell'arco della giornata. (ANSA).