Nancy Pelosi a festa per giorno Indipendenza Usa a Firenze

(ANSA) - FIRENZE, 07 LUG - "Celebrare il giorno dell'Indipendenza in presenza dopo quasi tre anni è una grande gioia anche in un contesto in cui sono tornati gli americani, gli studenti, i turisti, gli imprenditori. Oggi le città in Toscana sono piene di americani, è il simbolo del ritorno alla normalità. Gli Stati Uniti, come l'Italia, e la Repubblica di San Marino, hanno lottato per l'indipendenza: questa condivisione di valori ci ha portato ad essere fermi nel condannare l'invasione russa dell'Ucraina e nel sostenere gli sforzi degli ucraini che in questo momento stanno lottando per la libertà di cui noi godiamo. La libertà è preziosa e per tutti noi ed è costata molto, oggi lo ricordiamo". Lo ha detto la console generale degli Stati Uniti d'America a Firenze, Ragini Gupta, in occasione delle celebrazioni a Firenze del Giorno dell'Indipendenza. Tra gli ospiti d'onore Nancy Pelosi, speaker della Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti.

"Nancy Pelosi - ha aggiunto Ragini Gupta - è un'orgogliosa figlia d'Italia, la prima speaker donna e la prima italo-americana. Siamo onorati della sua presenza". Nel corso del discorso la console Rupta si è soffermata sul fatto che "è la prima volta dal mio arrivo che possiamo festeggiare il giorno dell'Indipendenza con un grande incontro tra amici e partner.

Celebrare il giorno dell'Indipendenza quest'anno è particolarmente significativo. Significativo perché nel corso degli ultimi due anni, siamo stati messi alla prova: prima dalla pandemia, e adesso da una guerra ingiustificata. Abbiamo dimostrato di essere al altezza di queste prove. Siamo più uniti che mai davanti a queste sfide". (ANSA).