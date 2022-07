Caldo, a Firenze ancora codice rosso oggi e domani

(ANSA) - FIRENZE, 04 LUG - Firenze ancora da codice rosso per il calcio. Il nuovo bollettino del Ministero della salute prevede ondate di calore per oggi e domani.

Come riporta una nota di Palazzo Vecchio alle 8.45 di oggi (ora solare) la temperatura massima ha raggiunto, alla stazione Firenze-Orto botanico, i 30,2 gradi. (ANSA).