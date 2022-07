Incendi: campi di grano a fuoco in Toscana, difese case

(ANSA) - FIRENZE, 01 LUG - Giornata di incendi in varie parti della Toscana. I vigili del fuoco hanno agito per salvare terreni coltivati a grano, attaccati da fiamme partite da sterpaglie, nella campagna di Certaldo (Firenze) e in quella di Monteroni d'Arbia (Siena), mentre vicino a Firenze, a Signa, i pompieri hanno dovuto agire in gran forza per difendere abitazioni rurali vicine alla linea del fuoco, che veniva alimentato dal vento. Presenti anche squadre di volontari e un elicottero della Regione Toscana. Le abitazioni sono nella campagna tra via del Crocifisso, via Gino Bartali e via del Padule. Una strada di recente costruzione e di ampia carreggiata ha contribuito a ostruire l'avanzata del fuoco verso nuclei abitati di nuova edificazione.

Due elicotteri sono invece stati impiegati a Monteroni d'Arbia, nella frazione di Mugnano, per il vasto incendio di campi di grano, uno è l'elicottero Drago 124 del reparto volo di Arezzo e l'altro un elicottero Aib della Regione a supporto delle operazioni condotte da terra da squadre di pompieri e di volontari. (ANSA).