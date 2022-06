Porti: Livorno approva riassetto sponda est Darsena Toscana

(ANSA) - LIVORNO, 29 GIU - Prende corpo il progetto di ridefinizione delle aree del porto di Livorno dedicate al traffico 'multipurpose'. Oggi, dopo un lungo iter, il Comitato di Gestione dell'Autorità di sistema portuale ha approvato la proposta di "riorganizzazione e ottimizzazione degli spazi destinati alle attività portuali presso la Sponda Est della Darsena Toscana, con correlata ipotesi di delocalizzazione".

"Oggi si conclude una partita importante per il porto di Livorno - ha dichiarato il presidente dell'AdSP, Luciano Guerrieri - con un procedimento che rivoluziona gli assetti portuali in linea con le previsioni del Piano Regolatore Portuale. Sono contento di poter dire che la nuova riorganizzazione degli assetti è stata definita anche grazie alla preziosa collaborazione dei terminalisti interessati, dai quali sono pervenute nel corso dei mesi segnalazioni costruttive che ci hanno permesso di giungere ad una soluzione condivisa. Un grazie, anche, all'ufficio Demanio dell'Ente guidato dal Dirigente Fabrizio Marilli, che ha sviluppato il complesso procedimento amministrativo".

La nuova geografia portuale, come spiegano dall'Authority, consentirà di liberare le aree comprese nel Porto Passeggeri (Calata Orlando e Alto Fondale) e di razionalizzare l'uso degli spazi della Sponda Est della Darsena Toscana definendo così la direttrice di allineamento delle attività portuali alle previsioni del piano regolatore e, in particolare, alle prospettive di sviluppo legate alla Piattaforma Europa. Il nuovo assetto andrà a comporsi gradualmente nei prossimi mesi. Il procedimento prevede la delocalizzazione della società Tco, oggi operativa presso la Calata Orlando, alla testata del Molo Italia, la cui radice sarà invece assegnata alla Compagnia Impresa Lavoratori Portuali, alla quale verranno inoltre assegnate le aree poste alla radice della Sponda Est della Darsena Toscana. (ANSA).