Caruso wine and food festival a Lastra a Signa

(ANSA) - FIRENZE, 29 GIU - Si terrà il prossimo 2 e 3 luglio a Villa Caruso Bellosguardo a Lastra a Signa (Firenze) la V edizione di Caruso wine and food festival, con degustazioni di vini, street food e golosità tutte da assaggiare, dj set al tramonto. Quest'anno prevista anche una cena di anteprima, l' luglio: 'Nessun dorma! a cena con Caruso', serata speciale in collaborazione con l'Associazione cuochi di Firenze.

In totale sono 40 le aziende vinicole e gastronomiche da varie regioni italiane che partecipano alla manifestazione enogastronomica ospitata nella villa che fu la residenza di Caruso. Sarà anche possibile visitare il parco della villa, un giardino tardo rinascimentale, e il Museo Caruso che raccoglie cimeli e oggetti quotidiani del tenore napoletano.

Il festival è organizzato da Associazione Villa Caruso in collaborazione con Promowine/Vineria Moderna e Firenze Spettacolo e con il patrocinio del Comune di Lastra a Signa.

