Toscana torna livello casi Covid di marzo, 6.317 positivi

(ANSA) - FIRENZE, 28 GIU - Non si arresta la corsa al rialzo anche in Toscana per i contagi e oggi il conteggio torna ai livelli di marzo: nelle ultime 24 ore sono stati 6.317 i positivi su 22.295 test, con un'età media di 47 anni circa.

L'ultima volta che la Toscana aveva superato quota 6.000 era stato il 29 marzo, con 6.833 casi. Da inizio pandemia salgono così a 1.202.967 i casi di positività.

Si registrano anche 4 nuovi decessi - 2 uomini e 2 donne con un'età media di 87,3 anni, residenti nel province di Arezzo (2), Lucca e Pisa - che portano il totale a 10.165. , 2 a Arezzo. Non si arresta anche la crescita dei ricoverati: sono 364, 3 in più rispetto a ieri, di cui 14 in terapia intensiva (stabili).

I guariti crescono dello 0,1% e raggiungono quota 1.145.270 (95,2% dei casi totali). Gli attualmente positivi sono oggi 47.532, +12,1% rispetto a ieri. ha 80 anni o più).

Complessivamente, 47.168 persone sono in isolamento a casa, poiché presentano sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere, o risultano prive di sintomi (5.119 in più rispetto a ieri, più 12,2%).

Riguardo all'andamento nelle singole province Firenze registra 1.847 casi in più rispetto a ieri, Prato 442, Pistoia 453, Massa Carrara 270, Lucca 660, Pisa 816, Livorno 559, Arezzo 467, Siena 485, Grosseto 318. (ANSA).