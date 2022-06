Marina: nave Vespucci, crociera d'istruzione con 143 allievi

(ANSA) - LIVORNO, 28 GIU - Parte la campagna di istruzione degli allievi dell'Accademia navale di Livorno a bordo della Nave Scuola Amerigo Vespucci. A salutare la partenza dei 143 allievi della prima classe, tra cui 13 stranieri provenienti da sei Paesi, sarà il capo di Stato Maggiore della Marina Militare, Enrico Credendino. La cerimonia è fissata per sabato 2 luglio, alle 10.30, a bordo della Vespucci ormeggiata al molo Capitaneria sud del porto di Livorno. La tradizionale campagna d'istruzione di Nave Vespucci quest'anno farà tappa in Spagna, Portogallo, Malta, Tunisia e Marocco, per concludersi a Taranto il 3 settembre.

La partenza di Nave Vespucci segna anche l'avvio delle altre campagne d'istruzione delle navi scuola a vela della Marina Militare, l'Orsa Maggiore, la Stella Polare, Gemini e Antares che, a partire dalla prima settimana di luglio, salperanno con gli aspiranti guardiamarina della 3/a classe e i guardiamarina della 4/a classe dell'Accademia per svolgere l'addestramento estivo. (ANSA).