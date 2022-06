Auto fuori strada a Castelfiorentino, muore 26enne

(ANSA) - CASTELFIORENTINO (FIRENZE), 28 GIU - Un 26enne è morto questa mattina intorno alle 5 sulla strada regionale 429 a Petrazzi, frazione del comune di Castelfiorentino (Firenze), a causa di un incidente stradale. Secondo quanto appreso, il giovane avrebbe perso il controllo della sua auto per circostanze ancora in fase di ricostruzione, è uscito fuori strada per poi colpire il muro a protezione di un'abitazione. Il veicolo, a quel punto, si è ribaltato finendo in una scarpata.

A dare l'allarme è stato un camionista che passava dal luogo dell'incidente. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e i vigili del fuoco che hanno estratto il giovamne dall'abitacolo. Inutili i tentativi di rianimare il 26enne. La salma è stata trasferita in medicina legale a disposizione dell'autorità giudiziaria. (ANSA).