Bus in fiamme a Firenze, nessuna persona coinvolta

(ANSA) - FIRENZE, 23 GIU - Un autobus è andato a fuoco questa mattina, intorno alle 7, a Firenze, in piazza Tommaso Alva Edison. Non ci sono persone rimaste coinvolte nel rogo che ha invece distrutto il mezzo.

Sono intervenuti i vigili del fuoco con nove unità e tre automezzi di cui due autobotti. Sono in corso le operazioni di raffreddamento. Sul posto anche la polizia municipale per la viabilità. (ANSA).