Caldo: Comune Firenze ai medici, segnalateci anziani soli

(ANSA) - FIRENZE, 22 GIU - "Segnalateci gli anziani soli e le persone fragili per l'inserimento nel servizio di sorveglianza attiva. Per aiutare anziani e soggetti fragili ad affrontare al meglio il caldo e le alte temperature la collaborazione dei medici di famiglia è fondamentale". È l'appello fatto dall'assessore al welfare del Comune di Firenze Sara Funaro ai medici di famiglia. "Grazie all'aiuto dei medici di famiglia - ha aggiunto Funaro, che è anche presidente della Società della salute di Firenze - saremo infatti in grado di intercettare più facilmente le situazioni maggiormente critiche e intervenire con azioni mirate. Abbiamo a cuore i nostri anziani e teniamo molto alla loro salute. Il loro benessere è al centro delle nostre azioni amministrative, che puntano a offrire loro servizi sanitari e sociali di qualità".

Palazzo Vecchio spiega che la sorveglianza attiva e il servizio di monitoraggio telefonico periodico, viene rafforzata nei periodi di ondata di calore ed è gestita dalla Società della salute (Sds) in convenzione con l'Asp Firenze Montedomini. In aggiunta ai ricoveri e al servizio di sorveglianza attiva, sono in funzione, quando previsti, i ricoveri di sollievo, ovvero i ricoveri finalizzati a offrire alla famiglia l'opportunità di alleggerire per un periodo di tempo determinato lo stress e l'impegno di cura, per un massimo di 60 giorni l'anno, ripetibili annualmente, nonché i ricoveri in struttura con codice rosso (inserimenti in urgenza di due mesi). Da maggio sono state complessivamente 245 le attivazioni dei ricoveri di sollievo, di cui 150 a giugno. (ANSA).