Siccità: a Livorno ordinanza contro spreco acqua potabile

(ANSA) - LIVORNO, 21 GIU - Da oggi fino al 30 settembre a Livorno sarà vietato usare l'acqua potabile per scopi diversi da quelli igienico-domestici. Lo stabilisce un'ordinanza del sindaco Luca Salvetti tesa alla razionalizzazione del consumo di acqua potabile sul territorio comunale. La sanzione amministrativa per chi viola l'ordinanza va dai 100 ai 500 euro.

Purtroppo, spiegano dal Comune, a causa del perdurare della siccità dovuta all'aumento delle temperature, alla scarsità delle precipitazioni e dell'aumento dei consumi dell'acqua potabile, si rende necessario e opportuno tutelare le riserve idropotabili a disposizione per l'approvvigionamento durante il periodo estivo.

Per quanto riguarda, invece, le precipitazioni nelle aree che interessano il bacino idrografico del lago di Bilancino, nel Mugello, Publiacqua spiega che sono state nel periodo gennaio maggio 2022 inferiori del 56% rispetto alla media storica degli ultimi cinque anni. Un dato che evidenzia la situazione di estrema siccità che investe la Toscana ma che, grazie alla gestione attenta durante i mesi scorsi dei rilasci dall'invaso e agli investimenti effettuati, non desta al momento particolare preoccupazione. Intanto oggi sopralluogo a Bilancino del sindaco di Firenze Dario Nardella." Il lago di Bilancino sta salvando tutta l'area metropolitana di Firenze. Se non fosse per questa opera, i cui meriti sono della classe politica degli anni '80, regionale e locale, oggi avremmo una situazione di emergenza terribile, peggiore della grande siccità del 1985", ha detto..

(ANSA).