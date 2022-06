Covid: in Toscana 1.972 nuovi casi, nessun morto

(ANSA) - FIRENZE, 18 GIU - Altri 1.972 nuovi casi (età media 45 anni, rapporto positivi/tamponi 21,12% in rialzo) e nessun decesso per Covid nelle 24 ore in Toscana secondo l'ultimo rapporto della Regione. Restano quindi 10.135 le vittime nella regione.

I nuovi casi fanno salire a 1.173.808 i positivi totali (+0,2% l'incremento sul giorno precedente). I guariti - 1.375 persone nelle 24 ore con tampone negativo - crescono dello 0,1% e raggiungono quota 1.134.584 (96,7% dei casi totali).

Gli attualmente positivi sono oggi 29.089 (+2,1% su ieri).

Tra loro i ricoverati sono 236 (+1 persona il saldo su ieri fra ingressi e uscite, pari al + 0,4%) di cui 9 in terapia intensiva (+3 persone il saldo, pari al +50%).

Altre 28.853 persone positive sono in isolamento a casa "poiché presentano sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere, o risultano prive di sintomi" (+596 su ieri pari al +2,1%). (ANSA).